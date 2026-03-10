La semifinale di andata di Coppa Italia tra Fiorentina Women e Juventus Women si può seguire in diretta streaming o in tv. La partita è stata programmata per oggi, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per questa fase della competizione. Gli appassionati possono scegliere tra diverse opzioni per seguire l’incontro dal vivo.

Fiorentina Juventus Women streaming live diretta tv: dove vedere la semifinale di andata di Coppa Italia tra la Viola e le bianconere. Il mercoledì di calcio si tinge di bianconero anche sul fronte femminile: domani, 11 marzo 2026, la Juventus Women scenderà in campo per un appuntamento cruciale della stagione. Le ragazze di Massimiliano Canzi affronteranno la Fiorentina nella semifinale d’andata della Coppa Italia Women 20252026, una sfida che rappresenta il primo atto del doppio confronto necessario per strappare il pass per la finalissima.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Fiorentina Juventus Women streaming live diretta tv: dove vedere la semifinale di Coppa Italia

Articoli correlati

Fiorentina-Juventus Women: dove vedere la semifinale di Coppa Italia in TV e streamingLa Juventus Women si prepara ad affrontare uno degli appuntamenti più importanti della stagione: la semifinale di Coppa Italia Women.

Cesena Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match di Coppa Italia femminiledi Redazione JuventusNews24Cesena Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match valido per gli ottavi di Coppa Italia femminile...

Inter-Juventus: 3-2 gol e highlights | Serie A

Altri aggiornamenti su Fiorentina Juventus Women

Temi più discussi: Coppa Italia Women | Dove vedere Fiorentina-Juventus; Fiorentina-Juventus (Coppa Italia Women): quando si gioca e dove vederla in tv; Promo Women: Parma e Juventus -; Udinese - Fiorentina in Diretta Streaming | DAZN IT.

Coppa Italia Women, c'è Fiorentina - JuventusLa Coppa Italia Women entra nel vivo con le Semifinali in programma domani sera. Juventus, Fiorentina, Inter e Roma preparano l'assalto alla Finalissima che mette in palio la coccarda tricolore. virgilio.it

Juventus Women-Fiorentina, ecco dove sarà visibile il match di Coppa ItaliaSettima intensa per la Juventus Women che mercoledì 11 marzo tornerà in campo per sfidare la Fiorentina. Il match tra le bianconere e le viola sarà valido per la Coppa ... tuttojuve.com

Juventus Women, domani la Fiorentina in Coppa Italia. Canzi: "Scoglio impegnativo. Rinnovo di Rosucci segnale di continuità" - facebook.com facebook

Vince la prima gara alla Viareggio Womens Cup la Juventus Women U19 che batte con un netto 3-0 la Fiorentina Le reti sono state di #Santarella, #Iannaccone e #DiBello Domani sfida al Livorno,in caso di vittoria le bianconere si qualificherebbero alla finale x.com