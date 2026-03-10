Fiorentina Juventus Women streaming live diretta tv | dove vedere la semifinale di Coppa Italia

La semifinale di andata di Coppa Italia tra Fiorentina Women e Juventus Women si può seguire in diretta streaming o in tv. La partita è stata programmata per oggi, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per questa fase della competizione. Gli appassionati possono scegliere tra diverse opzioni per seguire l’incontro dal vivo.

Fiorentina Juventus Women streaming live diretta tv: dove vedere la semifinale di andata di Coppa Italia tra la Viola e le bianconere. Il mercoledì di calcio si tinge di bianconero anche sul fronte femminile: domani,  11 marzo 2026, la  Juventus Women scenderà in campo per un appuntamento cruciale della stagione. Le ragazze di Massimiliano Canzi affronteranno la Fiorentina  nella semifinale d’andata della  Coppa Italia Women 20252026, una sfida che rappresenta il primo atto del doppio confronto necessario per strappare il pass per la finalissima.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

