Dopo 14 anni, il dirigente lascia la Juventus Women. La società ha diffuso un comunicato ufficiale, mentre un ex collaboratore ha commentato il suo ruolo chiave nel progetto. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni della decisione. Nessun altro nome è stato menzionato nel comunicato. La comunicazione ufficiale è stata pubblicata oggi, senza indicazioni su eventuali successori o future strategie.

di Francesco Spagnolo Juventus Women, Braghin dice addio dopo 14 anni. Il comunicato dei bianconeri e le dichiarazioni dei protagonisti di questa vicenda. Come anticipato da .com nei giorni scorsi, l’avventura di Stefano Braghin alla Juventus è finita. Il Football Director delle Women ha comunicato alla società la sua intenzione di iniziare una nuova esperienza e il club bianconero ha accettato la volontà del dirigente. Il comunicato ufficiale: « Stefano Braghin ha comunicato oggi la decisione di lasciare il Club al termine di un percorso che ha segnato profondamente la storia recente della Juventus e del calcio femminile italiano. Entrato... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women, Braghin dice addio dopo 14 anni. Il saluto di Comolli: «Ha avuto un ruolo fondamentale in questo progetto»

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