Juventus Women è la resa dei conti | da Braghin a Canzi Chi resta e chi va dopo la Coppa

Dopo la finale di Coppa Italia contro la Roma, la Juventus Women si prepara a un momento di cambiamenti nel proprio staff tecnico e dirigenziale. La società ha avviato una serie di valutazioni riguardo al futuro di vari membri del team, tra cui figure di spicco come l’allenatore e altri dirigenti. Ancora da definire le decisioni sul rinnovamento o sui rinnovi contrattuali, mentre alcune posizioni potrebbero essere lasciate vacanti o riassegnate. La squadra si avvicina così a una fase di riorganizzazione.

di Mauro Munno Juventus Women, è la resa dei conti: da Braghin a Canzi. Chi resta e chi va dopo la finale di Coppa Italia contro la Roma. Il punto. La Juventus Women si prepara a chiudere un ciclo vincente durato quasi un decennio. Lo spogliatoio ha già salutato diverse senatrici e, tra un anno al massimo, assisteremo a un rinnovamento totale che coinvolgerà anche i vertici dirigenziali. Il nome al centro di tutto è quello di Stefano Braghin, ultimo superstite di Marotta, capace di rendere la squadra dominante in Italia e temibile in Europa. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Nonostante un contratto valido fino al 2027, Braghin sente di aver dato tutto ed è pronto a farsi da parte con un anno di anticipo per iniziare una nuova avventura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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JUVENTUS WOMEN, LA RESA DEI CONTI: NODO DS E ALLENATORE. LE ULTIME

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