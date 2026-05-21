Juventus Women è la resa dei conti | da Braghin a Canzi Chi resta e chi va dopo la Coppa

Da juventusnews24.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la finale di Coppa Italia contro la Roma, la Juventus Women si prepara a un momento di cambiamenti nel proprio staff tecnico e dirigenziale. La società ha avviato una serie di valutazioni riguardo al futuro di vari membri del team, tra cui figure di spicco come l’allenatore e altri dirigenti. Ancora da definire le decisioni sul rinnovamento o sui rinnovi contrattuali, mentre alcune posizioni potrebbero essere lasciate vacanti o riassegnate. La squadra si avvicina così a una fase di riorganizzazione.

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di Mauro Munno Juventus Women, è la resa dei conti: da Braghin a Canzi. Chi resta e chi va dopo la finale di Coppa Italia contro la Roma. Il punto. La  Juventus Women  si prepara a chiudere un  ciclo vincente  durato quasi un decennio. Lo spogliatoio ha già salutato diverse senatrici e, tra un anno al massimo, assisteremo a un  rinnovamento totale  che coinvolgerà anche i vertici dirigenziali. Il nome al centro di tutto è quello di  Stefano Braghin, ultimo superstite di Marotta, capace di rendere la squadra dominante in Italia e temibile in  Europa. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Nonostante un contratto valido fino al  2027,  Braghin  sente di aver dato tutto ed è pronto a farsi da parte con un anno di anticipo per iniziare una nuova avventura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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