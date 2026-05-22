Juventus Women Braghin verso l’addio | il club sarebbe pronto a liberarlo Ultime

Da juventusnews24.com 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Braghin, il direttore della squadra femminile della Juventus, sembra in bilico. Secondo le ultime notizie, il club sarebbe disposto a lasciarlo andare. Non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulle motivazioni o sui tempi di eventuale uscita, ma si parla di un possibile addio imminente. La situazione attorno alla gestione della squadra femminile continua a essere al centro di attenzione nel mondo del calcio.

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di Mauro Munno sul futuro del direttore della squadra femminile bianconera. Stefano Braghin sarebbe sempre più vicino a lasciare il ruolo di Women’s Football Director della Juventus. È quanto apprende .com. Il dirigente bianconero, come vi avevamo anticipato, durante questa stagione ha maturato l’idea di salutare con un anno di anticipo sulla naturale scadenza del contratto. E il club sarebbe pronto ad avallare le sue dimissioni dopo la finale di Coppa Italia. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Per SB si avvicina così la chiusura di un percorso di 14 anni all’interno della società bianconera (è il dirigente più longevo dell’Area Sportiva). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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