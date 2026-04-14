Juventus | Spalletti punta su Lobotka

Luciano Spalletti ha annunciato che il primo obiettivo per il mercato estivo è il centrocampista Stanislav Lobotka, dopo aver prolungato il suo contratto fino al 2028. La Juventus ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l’Atalanta, grazie a un gol di Jérémie Boga, che ha permesso alla squadra di salire al quarto posto in classifica. La scelta di Spalletti si concentra sulla volontà di rafforzare il reparto mediano.

Dopo il rinnovo biennale fino al 2028 e la preziosa vittoria per 1-0 contro l’Atalanta (gol di Jérémie Boga) che ha riportato la Juventus al quarto posto, Luciano Spalletti ha indicato chiaramente le sue priorità per il mercato estivo: il primo nome sulla lista è Stanislav Lobotka. Il regista slovacco L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti punta su Lobotka Leggi anche: Juventus, rivoluzione in mediana: Spalletti punta tutto su Tonali e Goretzka La Juventus punta tutto su Ederson: muro Atalanta e via libera di SpallettiLa Juventus ha già tracciato la rotta per il mercato estivo e il nome di Ederson è balzato in cima alla lista dei desideri della Continassa. Juventus Napoli Serie A 25/26