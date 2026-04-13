La Juventus pronta a fare un mercato da Champions | dopo Alisson nel mirino di Spalletti c'è Kim
La Juventus si è classificata al quarto posto in campionato, assicurandosi così la qualificazione alla prossima Champions League. La società sta valutando potenziali acquisti di alto livello e tra i nomi emersi ci sono il portiere Alisson e il difensore Kim. La squadra potrebbe dunque investire in rinforzi di alto profilo per rafforzare la rosa in vista della competizione europea.
La Juventus è salita al quarto posto. Qualificandosi per la Champions League potrebbe fare un mercato di lusso. Spalletti sarebbe lieto di riavere Alisson e Kim.🔗 Leggi su Fanpage.it
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