La Juventus pronta a fare un mercato da Champions | dopo Alisson nel mirino di Spalletti c'è Kim

La Juventus si è classificata al quarto posto in campionato, assicurandosi così la qualificazione alla prossima Champions League. La società sta valutando potenziali acquisti di alto livello e tra i nomi emersi ci sono il portiere Alisson e il difensore Kim. La squadra potrebbe dunque investire in rinforzi di alto profilo per rafforzare la rosa in vista della competizione europea.