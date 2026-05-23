Secondo quanto riferito, tra i dirigenti della Juventus, Chiellini avrebbe espresso interesse affinché Tognozzi assumesse il ruolo di direttore sportivo. Tognozzi, che ha lavorato come capo dell’area scouting, è stato coinvolto nelle discussioni interne sulla gestione sportiva del club. Non ci sono conferme ufficiali sui piani futuri del club riguardo a questa nomina.

Emergono nuovi dettagli sulle dinamiche interne della Juventus legate alla dirigenza sportiva. Tra i nomi tornati di attualità c’è quello di Matteo Tognozzi, dirigente molto apprezzato per il lavoro svolto negli anni in cui ha lavorato in bianconero come capo dell’area scouting. Chiellini vota Tognozzi, Comolli frena: la posizione di Elkann. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Giorgio Chiellini avrebbe indicato Tognozzi come nuovo direttore sportivo della Juventus già nella passata stagione. Una scelta che non ha mai ricevuto il via libera di Comolli, che ha bloccato l’operazione. Il dirigente francese ha preferito rimandare la scelta durante la scorsa estate, convinto di poter gestire direttamente l’area sportiva nel mercato estivo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, retroscena Tognozzi: Chiellini lo voleva come DS

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