La squadra femminile della Juventus ha ricevuto la Supercoppa e i trofei della Viareggio Cup, che sono stati trasferiti al Museum ufficiale del club. La cerimonia di consegna si è svolta recentemente, e i trofei sono ora esposti per il pubblico. L’evento è stato comunicato tramite un comunicato ufficiale del club, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sulle modalità di esposizione.

Juventus Women, la Supercoppa e la Viareggio Cup sono arrivate al Museum. Una scelta che conferma la volontà del club di esporre i trofei. La Juventus Women continua a raccogliere successi e i trofei proseguono ad essere esposti al Museum bianconero. Nelle scorse ore sono arrivati anche la Supercoppa e la Viareggio Cup conquistate dalle ragazze della Vecchia Signora. Di seguito il comunicato del club: « Il Tempio dei Trofei dello Juventus Museum ha accolto due nuovi e prestigiosi riconoscimenti che raccontano il presente e il futuro del mondo Women. Non è solo una questione di bacheche che si riempiono, ma di un’identità vincente che attraversa ogni categoria: la Prima Squadra e la Primavera hanno varcato insieme le porte del Museo bianconero per depositare i frutti del loro lavoro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women, Supercoppa e Viareggio Cup al Museum. Tutti i dettagli nel comunicato del club bianconero

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