La Juventus ha diffuso un comunicato in cui chiede al Torino di modificare le modalità di accesso al settore Distinti. La società bianconera ha espresso forti perplessità sulla gestione attuale, senza specificare ulteriori dettagli. La richiesta è stata comunicata ufficialmente, ma non sono stati forniti ulteriori commenti o risposte da parte del club torinese. La questione riguarda le procedure di ingresso al settore destinato ai tifosi.

di Francesco Spagnolo Juventus attraverso un comunicato ufficiale ha chiesto al Torino di rivedere le modalità di accesso al settore Distinti. Ecco cosa è successo. La Juventus attraverso un comunicato ufficiale ha replicato al Torino sulle modalità di accesso al settore Distinti. I granata, infatti, attraverso una mail inviata a chi ha acquistato il biglietto in quella parte di stadio avrebbe inviato le persone a non andare vestite di bianconero. Immediata la risposta della Vecchia Signora. Ecco la nota ufficiale: « Juventus Football Club esprime forte perplessità in merito alla comunicazione diffusa da Torino FC relativamente alle modalità di accesso al settore Distinti in occasione della prossima gara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, il club bianconero replica al Torino sulla modalità di accesso al settore Distinti: «Esprimiamo forte perplessità». Il comunicato

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