La Juventus sta valutando l’acquisto di Ostigard come possibile rinforzo per la difesa. Il difensore norvegese, attualmente al Genoa, ha mostrato buone prestazioni durante la stagione. I numeri e le statistiche del suo rendimento sono stati presi in considerazione dalla dirigenza bianconera. Non ci sono ancora ufficializzazioni, ma si parla di un interesse concreto per il centrale. La trattativa potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane.

di Francesco Spagnolo Juventus, Ostigard rappresenta una idea di calciomercato per i bianconeri. E i numeri del difensore norvegese premiano la sua stagione. Il mercato estivo della Juventus potrebbe presto focalizzarsi sul rafforzamento del reparto arretrato, e il nome di Leo Ostigard sta scalando rapidamente le gerarchie dei desideri bianconeri. Il centrale norvegese, protagonista di una stagione straordinaria con la maglia del Genoa, ha messo in mostra numeri eccezionali che ne fanno il profilo ideale per la nuova linea difensiva della Continassa. La dirigenza juventina valuta con estrema attenzione il suo acquisto, convinta che il calciatore sia ormai pronto per il definitivo salto di qualità in una big. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, idea Ostigard per la difesa: il centrale del Genoa può essere il nome giusto per i bianconeri. Ecco il motivo

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