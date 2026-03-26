juventus occhi su leo ostigard del genoa per la difesa

La Juventus sta seguendo con attenzione il difensore norvegese Leo Ostigard, attualmente in forza al Genoa. La società bianconera ha inserito il nome del giocatore tra quelli sotto osservazione in vista della prossima sessione di mercato. La notizia è stata riportata da Romeo Agresti.

Secondo quanto riportato da Romeo Agresti, la Juventus sta monitorando, tra tanti nomi, il difensore norvegese Leo Ostigard del Genoa. Ostigard nel mirino della Juventus Leo Ostigard è un difensore centrale roccioso e aggressivo, dominante nel gioco aereo e abile nei contrasti e nell’anticipo. Nonostante non sia altissimo, compensa con L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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