Juventus 30 anni fa la vittoria dell’ultima Champions League | il confronto con il presente ed il rammarico dell’ennesima annata deludente

Il ventidue maggio non è mai una data come le altre nel mondo juventino: 30 anni fa, allo Stadio Olimpico di Roma, Vladimir Jugovic segnava il rigore decisivo nella finale di Champions League contro l’Ajax, consegnando alla Juventus la sua seconda coppa dalle grandi orecchie. Era la Vecchia Signora capitanata da Gianluca Vialli, amministrata tatticamente da Alessandro Del Piero, ed adornata da quelle che sarebbero diventate leggende bianconere come Angelo Di Livio, Moreno Torricelli e Fabrizio Ravanelli. Una serata entrata nella leggenda. “ Se loro sono una squadra di pittori fiamminghi, noi saremo dei piemontesi tosti “: queste furono le parole pronunciate alla vigilia della finale da Gianni Agnelli. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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