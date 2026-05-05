La Roma corre verso la Champions League | il calendario a confronto con Milan e Juventus

La Roma ha ottenuto una vittoria importante contro la Fiorentina, aumentando le possibilità di qualificazione alla Champions League. Attualmente occupa il quinto posto in classifica e ha superato il Como. La squadra si trova ora a distanza ravvicinata da Milan e Juventus, che occupano rispettivamente il terzo e il quarto posto. Il calendario prevede incontri diretti e sfide contro altre concorrenti per la qualificazione europea.

La netta vittoria contro la Fiorentina dà slancio alla Roma nella corsa alla Champions League. I giallorossi, quinti, hanno staccato il Como e hanno messo nel mirino Milan e Juventus rispettivamente terza e quarta forza del campionato. I Friedkin sognano di festeggiare nell’anno del centenario il.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Champions League, volata infuocata: la situazione di Napoli, Milan, Juventus, Como, Roma e Atalanta! I calendari a confrontoModric Milan, nasce un patto per il futuro rossonero: tre condizioni decisive sul tavolo per arrivare al rinnovo del croato Cannavaro svela: «Andai... Corsa Champions, chi la spunta? Il calendario a confronto per Milan, Juve, Roma e ComoQualcuno si augura che questa corsa Champions non finisca mai per lo spettacolo e i colpi di scena che regala di settimana in settimana, qualcun... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: UEFA Futsal Champions League, a Pesaro si va verso il sold out: online gli ultimi biglietti disponibili; Roma, c'è aria di scudetto. L'Inter è in Champions League; Luis Henrique corre verso il recupero: fissata la data per il ritorno in campo; Como e Napoli non si fanno male: ma per i lariani ora la Champions League si allontana. Champions League, la Roma riapre la corsa: ecco le nuove quoteLa Roma vede dimezzarsi la quota Champions dopo i passi falsi di Milan e Juve. Il Como frena. Ecco le quote per il quarto posto ... affaritaliani.it La Roma schianta la Fiorentina, vola verso la Champions: Como superato, Milan e Juve tremanoI gol segnati da Mancini, Hermoso, Wesley e Pisilli stendono la Viola nel posticipo di campionato (4-0) e trascinano i giallorossi a -1 dal quarto posto ... fanpage.it Due vanno in Champions League, due restano fuori. Il calendario a confronto di Milan, Juventus, Roma e Como: chi ce la farà - facebook.com facebook Serie A, corsa alla Champions League: i calendari a confronto x.com