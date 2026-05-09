La sera del 22 maggio 1996, lo stadio Olimpico di Roma si riempie di tifosi per la finale di Champions League tra Juventus e Ajax. È un'ultima sfida che segna un momento importante di quella stagione, con le due squadre pronte a confrontarsi in una partita che rimarrà nella memoria degli appassionati. La tensione si percepisce nell'aria, tra tifosi che seguono con trepidazione ogni movimento in campo.

Scende su Roma la sera del 22 maggio 199 6. L’aria si addensa, satura di un’attesa che taglia a fette lo stadio Olimpico: è Juventus contro Ajax, la finale di Champions. I bianconeri di Marcello Lippi si presentano come un dispositivo bellico di precisione assoluta, pronti a sfidare i temibili lancieri di Louis van Gaal, quel laboratorio di estetica calcistica che impera sul continente calcistico con la forza della sua gioventù. È lo scontro tra due mondi: la ferocia tattica italiana contro la geometria variabile olandese. Al fischio d’inizio si dissemina un’energia cinetica spaventosa. La Juve addenta il campo, presidia ogni centimetro, sottrae il respiro ai maestri di Amsterdam.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Maledizione Champions, l'ultima gioia della Juventus 30 anni fa

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