La Uefa ha approvato il nuovo Settlement Agreement con la Juventus, permettendo alla squadra di partecipare al mercato delle operazioni senza restrizioni. Tuttavia, la società sarà esclusa dalla Champions League e dovrà effettuare plusvalenze significative per rispettare gli accordi. È prevista anche una multa come parte dell’accordo. La decisione consente alla Juventus di operare sul mercato senza blocchi, ma con l’obbligo di rafforzare il settore del player trading per poter competere in competizioni europee in futuro.

Juve, accordo aggiornato con la Uefa: nessun blocco sul mercato, ma fuori dalla Champions servirà un forte player trading. La Juventus si prepara a un’ultima giornata di campionato ad altissima tensione: nel derby contro il Torino servirà una vittoria e, allo stesso tempo, un passo falso di una tra Milan e Roma per continuare a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri non sono più padroni del proprio destino e l’eventuale mancato accesso alla massima competizione europea peserebbe anche sulla costruzione della rosa estiva. In questo scenario, il patron John Elkann ha scelto ancora una volta di intervenire in prima persona per rilanciare il progetto tecnico. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Juve, via libera Uefa al mercato con il nuovo Settlement: prevista una multa e necessarie plusvalenze senza Champions

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La JUVENTUS con questo MERCATO vincerà la CHAMPIONS!

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