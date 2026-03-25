Il mercato della Juventus si sta adattando alle nuove circostanze, con particolare attenzione alle variazioni legate alla partecipazione o meno alla Champions League. Nel frattempo, il rinnovo di un allenatore ha portato a un focus sulla gestione degli investimenti e del monte ingaggi, con i collaboratori di un dirigente che stanno valutando le strategie più adatte per mantenere l’equilibrio finanziario.

Il rinnovo di Spalletti come primo atto per indirizzare il mercato della Juve in estate. Il secondo, più in bilico del primo, è la certezza di partecipare alla prossima Champions. Non solo perché la massima competizione europea consente d’incassare delle somme utili al bilancio (la strada fino all’esclusione, quest’anno, ha fruttato in tutto 64 milioni di euro): i calciatori dei club partecipanti assumono uno status superiore alla media, grazie a una selezione quasi naturale. Ciò significa che nessun campione vuole rimanere fuori dalla Champions: per la Juve, che da poco ha blindato Yildiz, per esempio, rimanerne fuori potrebbe anche portare ad avere un problema di gestione del pezzo più pregiato della rosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Come cambia il mercato della Juve con o senza Champions

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