Spalletti Juve il retroscena | Ecco perché preferisce un contratto breve

In un retroscena emerso nelle ultime ore, si parla di un allenatore che avrebbe preferito firmare un contratto di breve durata con la Juventus. La decisione è stata presa in modo tale da mantenere maggiore flessibilità e libertà di scelta futura. La scelta riguarda un tecnico con un passato importante nel calcio italiano, attualmente senza impegni ufficiali.

. Il motivo per cui il tecnico non vuole legarsi a lungo. L'intervento di Enzo Bucchioni ai microfoni di TMW Radio getta una luce inedita sulla complessa trattativa per il rinnovo di Luciano Spalletti con la Juventus. Secondo il giornalista, la durata contrattuale non è una questione di soldi, ma di filosofia e di cicatrici passate. Il tecnico toscano sembra orientato verso un accordo breve, spinto dalla volontà di non restare prigioniero di un vincolo burocratico se dovessero mancare gli stimoli o la sintonia con il progetto tecnico.