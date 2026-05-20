retroscena juve fiorentina duro sfogo di comolli alla squadra

Dopo la sconfitta della Juventus contro la Fiorentina, le speranze di qualificarsi alla prossima Champions League si sono notevolmente ridotte. Il risultato ha portato a un aumento della tensione tra i membri della squadra e lo staff, con un clima particolarmente pesante già da domenica. Nei giorni successivi, un dirigente ha espresso pubblicamente il proprio disappunto, criticando duramente le prestazioni e l’atteggiamento dei giocatori. La situazione appare complicata e il confronto tra le parti si fa sempre più acceso.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Il discorso di Damien Comolli alla squadra dopo la sconfitta contro i Viola. Ora è in discussione La disfatta bianconera in Juventus-Fiorentina ha ridotto notevolmente le possibilità di accedere alla prossima Champions League, e il clima che da domenica si respira alla Continassa è teso più che mai. Dopo i pesanti fischi che li hanno accompagnati fuori dal terreno di gioco, i giocatori hanno dovuto fronteggiare la rabbia di Damien Comolli, profondamente deluso dal risultato della gara. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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RETROSCENA JUVE: SPALLETTI HA ALZATO LA VOCE!

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