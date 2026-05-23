Il club turco ha presentato un'offerta per il difensore francese della Juventus, che potrebbe essere ceduto a causa della possibilità di non qualificarsi alla prossima Champions League. La trattativa nasce dalla volontà del Galatasaray di rafforzare la propria difesa con il giocatore, valutato come un investimento importante. La Juventus potrebbe considerare la vendita per ottenere una plusvalenza e ridurre i costi legati alla rosa. La decisione finale dipenderà dalle trattative tra le parti e dalle condizioni offerte.

Juventus-Galatasaray non è ancora finita. Il terzo tempo dello spareggio di Champions League, a fine febbraio costato l'eliminazione precoce alla Signora, si gioca sul mercato. A Istanbul sono pronti a fare follie per rinforzare il centrocampo e guardano ancora in "casa Juve". Dopo il sondaggio invernale per Teun Koopmeiners, adesso i campioni di Turchia hanno messo nel mirino Khephren Thuram. Qualche contatto esplorativo c'è già stato, ora il Galatasaray attende il verdetto della volata Champions italiana per cambiare marcia e sferrare l'attacco al centrocampista di Luciano Spalletti. Più che il gol sbagliato nel play-off di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, il Galatasaray piomba su Thuram: l'offerta per i bianconeri

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