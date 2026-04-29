Juventus il Galatasaray piomba su Gatti

Il difensore ha suscitato interesse tra diverse squadre durante la scorsa estate, ma questa volta il club turco ha manifestato un interesse più deciso. La Juventus, attualmente in trattativa, è coinvolta nella possibile cessione del giocatore. La questione riguarda i dialoghi tra le parti e la valutazione economica, mentre il calciatore è al centro di questa attenzione da parte di diversi club.

Federico Gatti aveva già attirato l’attenzione di diversi club la scorsa estate, ma a questo giro l’interesse dalla Turchia sembra più insistente. Federico Gatti sul mercato: spunta l’ipotesi cessione. Gatti, protagonista di una crescita costante nelle ultime stagioni, potrebbe diventare l’uomo del “sacrificio” necessario per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, il Galatasaray piomba su Gatti Notizie correlate Leggi anche: LIVE Juventus-Galatasaray 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: Gatti di testa sfiora il gol! LIVE Juventus-Galatasaray 2-0, Champions League calcio in DIRETTA: raddoppia Gatti!72' Gooooooooooool, Gatti, Kalulu destro forte in mezzo che respinge male il portiere e trova il difensore bianconero, Juventus-Galatasaray 2-0. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Una Big europea piomba su Dusan Vlahovic: futuro sempre più incerto per il n°9 della Juve; La Roma piomba su Sbravati? Sfida all'Inter, il piano del dirigente della Juve è chiaro; Il Galatasaray non riscatterà Noa Lang: i turchi guardano in Serie A per il sostituto; L'Ajax piomba su Ceballos: la richiesta del Real Madrid per la cessione in estate. Dalla Turchia…alla Turchia: il Besiktas piomba su Noa LangIl Galatasaray sta abbandonando l'idea di riscattare Noa Lang. Ecco che un altro club turco potrebbe sedersi al tavolo delle trattative ... ilnapolista.it Juventus-Galatasaray 3-2, che amarezza contro Osimhen e compagni: gli highlightsUn'impresa solo sfiorata, quella della Juventus che allo Stadium ha rischiato di rimontare il 5-2 dell'andata contro il Galatasaray. Fatali i supplementari, con i due gol dei turchi che vanificano il ... tuttomercatoweb.com Immagino abbia allora apprezzato il livello di Milan-Juventus. x.com Today: Coppa Italia Primavera, the final act. @atalantabc @juventus per il trofeo - facebook.com facebook