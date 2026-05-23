Juve i conti migliorano | con o senza Champions ci sono i fondi per un mercato top

La Juventus ha annunciato che, nonostante l'assenza in Champions League, i ricavi continueranno a essere sostenuti da un piano finanziario strutturato. La perdita di circa 55-60 milioni di euro derivante dall'esclusione dalla massima competizione europea è compensata da risorse interne e accordi di sponsorizzazione. La società ha comunque confermato la disponibilità di fondi sufficienti per un mercato di alto livello.

La Juventus farà tutto il necessario per rinforzare la squadra, sia in Champions sia in Europa League. È questo il messaggio che arriva, forte e chiaro, dalla Continassa guardando alla prossima stagione. Negli ultimi anni, sebbene i risultati sportivi siano stati deludenti, la società bianconera ha avviato un risanamento aziendale ormai a buon punto, che prevede nel 2026-27 un ulteriore step capace di alleggerire ancora i costi. I paletti dell'Uefa non fanno paura, anche perché si inseriscono in un percorso già configurato internamente e destinato a condurre il club bianconero verso l'equilibrio economico-finanziario. Il trend del risultato d'esercizio della Juventus indica un progressivo miglioramento: -239 milioni di euro nel 2021-22, -124 milioni nel 2022-23, -199 nel 2023-24 (senza le coppe) e -58 nel 2024-25. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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