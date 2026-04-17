La Juventus potrebbe decidere di cedere uno dei suoi giocatori chiave, anche nel caso di una qualificazione in Champions League. Tra i nomi sul tavolo ci sono Cambiaso, Bremer, Thuram e David, quest’ultimo considerato il candidato più probabile. Le valutazioni sul mercato sono in corso e non si escludono eventuali sviluppi nelle prossime settimane. La società sta valutando le opportunità per rinforzare la squadra o cedere alcuni titolari.

L’accesso alla prossima Champions League potrebbe non bastare alla Juve per dare ritmo al proprio mercato. L’ipotesi della cessione di un top è concreta, anche se i nomi spendibili non sono molti: bisogna trovare il punto d’equilibrio tra il prezzo di vendita e la plusvalenza utile a dare ossigeno al bilancio, per fare individuare il sacrificio più utile. Le valutazioni sono in corso e nessuna decisione è stata presa, ma è chiaro che alcune vetrine possano cambiare ulteriormente le carte in tavola: a partire dal mondiale, dove per esempio Bremer dovrebbe essere protagonista con il Brasile. Il difensore è in cima alla lista dei...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Juve potrebbe cedere un top player anche con la Champions. Ecco i candidati

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