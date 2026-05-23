Juve dall' investitura di Buffon a una sfilza di errori | l' anno al contrario di Di Gregorio
Un anno fa, un portiere aveva contribuito alla qualificazione della Juventus in Champions League con una parata decisiva. Da allora, la squadra ha registrato una serie di errori e prestazioni deludenti. La gestione tecnica e le scelte di formazione sono state spesso criticati, portando a risultati negativi in campionato e nelle competizioni europee. La squadra ha subito diverse sconfitte e ha mostrato difficoltà nelle partite più importanti. La stagione si è conclusa con molte critiche e pochi risultati soddisfacenti.
Il calcio, come la vita, dà e toglie. Volendo un po' esasperare il concetto, Michele Di Gregorio, alla Juve, ha dato e tolto. la Champions League. Da eroe a capro espiatorio il passo è stato breve, neanche il tempo di far trascorrere un anno: dalla parata decisiva su Doumbia a Venezia nell'ultima giornata dello scorso campionato, agli errori in serie di questo 2025-26. Dal pallone tolto letteralmente dall'incrocio dei pali, che poteva condannare la squadra di Tudor alla retrocessione in Europa League, a quello calciato da Ndour e passatogli sotto la mano, che ha fatto crollare Spalletti e i suoi dal terzo al sesto posto. Dall'eredità di Peruzzi e Buffon a primo responsabile, nella considerazione dei tifosi, del fallimento stagionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Juventus-Napoli 3-0
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