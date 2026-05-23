Un anno fa, un portiere aveva contribuito alla qualificazione della Juventus in Champions League con una parata decisiva. Da allora, la squadra ha registrato una serie di errori e prestazioni deludenti. La gestione tecnica e le scelte di formazione sono state spesso criticati, portando a risultati negativi in campionato e nelle competizioni europee. La squadra ha subito diverse sconfitte e ha mostrato difficoltà nelle partite più importanti. La stagione si è conclusa con molte critiche e pochi risultati soddisfacenti.

Il calcio, come la vita, dà e toglie. Volendo un po' esasperare il concetto, Michele Di Gregorio, alla Juve, ha dato e tolto. la Champions League. Da eroe a capro espiatorio il passo è stato breve, neanche il tempo di far trascorrere un anno: dalla parata decisiva su Doumbia a Venezia nell'ultima giornata dello scorso campionato, agli errori in serie di questo 2025-26. Dal pallone tolto letteralmente dall'incrocio dei pali, che poteva condannare la squadra di Tudor alla retrocessione in Europa League, a quello calciato da Ndour e passatogli sotto la mano, che ha fatto crollare Spalletti e i suoi dal terzo al sesto posto. Dall'eredità di Peruzzi e Buffon a primo responsabile, nella considerazione dei tifosi, del fallimento stagionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, dall'investitura di Buffon a una sfilza di errori: l'anno al contrario di Di Gregorio

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