Di Gregorio prende una clamorosa decisione | è allarme Juve

Inaspettatamente, la Juventus si trova al centro di un episodio che ha attirato l’attenzione dei media. Michele Di Gregorio, figura coinvolta in questa vicenda, ha preso una decisione che sta facendo discutere. La notizia ha avuto un impatto immediato sulla squadra e sull’ambiente circostante, generando attenzione e curiosità tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La situazione si sviluppa in modo rapido, alimentando discussioni e preoccupazioni.

Colpo di scena inaspettato in casa Juventus: il protagonista è Michele Di Gregorio, ecco cosa sta succedendo. Prima il rigore parato a Martin nella sfida contro il Genoa, poi un paio di interventi decisivi nella trasferta sul campo dell’Atalanta: Michele Di Gregorio si sta riprendendo la Juventus dopo una serie di errori nei mesi scorsi e adesso il suo futuro potrebbe riservare grandi sorprese la prossima estate. Procediamo, però, con ordine. Di Gregorio (AnsaFoto) – Calciomercato.it La Juve cerca con insistenza un nuovo portiere e il prescelto è Alisson Becker del Liverpool: Spalletti lo ha già allenato alla Roma e farebbe carte false pur di riabbracciarlo in bianconero.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Di Gregorio prende una clamorosa decisione: è allarme Juve #juventus #digregorio #galatasaray #championsleague Juve, clamorosa decisione di Spalletti in vista del Galatasaray: le ultimeDecisione davvero singolare di Luciano Spalletti a due giorni dal match di Champions League: le ultime dalla Continassa. Bremer, clamorosa decisione in casa Juve: tifosi in ansiaNovità inaspettata a pochissime ore dalla sfida tra Parma e Juventus: ecco cosa sta succedendo alla Continassa.