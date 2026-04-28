Juve Spalletti ha blindato la retroguardia | dalla compattezza dei difensori al ritorno al top di Di Gregorio

L'allenatore ha rafforzato la difesa della squadra nelle ultime partite, puntando su una maggiore compattezza tra i difensori. Inoltre, il portiere ha mostrato segnali di miglioramento rispetto alle prestazioni precedenti. Questi interventi sono stati evidenti nelle recenti uscite ufficiali, con la squadra che ha subito meno gol rispetto alle gare precedenti. La strategia si è concentrata principalmente sulla stabilità difensiva e sulla fiducia nel portiere.

di Angelo Ciarletta Spalletti ha blindato la retroguardia della Juve in queste ultime uscite: dalla compattezza dei difensori alla rinascita di Di Gregorio. La Juve ha blindato il proprio cammino verso la Champions League grazie a una difesa granitica. Come riporta Il Corriere dello Sport, la squadra ha incassato una sola rete nelle ultime sette giornate, stabilendo un record nei cinque maggiori campionati europei con sei partite su sette a porta inviolata. Lo 0-0 di San Siro contro il Milan conferma questa solidità ritrovata dopo il 3-3 di Roma.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve, Spalletti ha blindato la retroguardia: dalla compattezza dei difensori al ritorno al top di Di Gregorio Notizie correlate Chiellini lo ha blindato, ma gli resta solo il 4° posto: Juve, cosa c'è dietro al silenzio di SpallettiIl silenzio di Spalletti al termine di Juve-Galatasaray è valso più di mille parole. Di Gregorio torna titolare in Juve Pisa? Spalletti comunicherà la decisione soltanto in mattinata, cosa filtra dalla ContinassaPerin via dalla Juve? Il portiere ha una chiara volontà per quanto riguarda il suo futuro: cosa filtra in vista dell’estate Schlager Juve,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: I numeri della svolta Juve: ecco come Spalletti ha rilanciato i bianconeri. E in estate spunta un test di lusso...; Da Bernardo Silva a Lewandowski: come potrebbe cambiare la Juve per puntare allo scudetto; Le lezioni di Spalletti e Rabiot; Fernando Llorente analizza Milan-Juve, dal risultato finale alla sfida tra Allegri e Spalletti: Una delle migliori squadre in Europa. La Juve si muove per Stiller: Spalletti vuole alzare il livello della medianaSe è vero che il rinnovo del capitano lo ha blindato, di fatto, dagli assalti di possibili candidate come il Tottenham, dall'altro Luciano Spalletti vorrebbe alzare il livello della mediana nell'organ ... corrieredellosport.it Milan-Juve | Spalletti: Yildiz sta bene, ecco perché non gioca | OneFootballMilan-Juventus a San Siro è una sfida fondamentale in ottica Champions League: i rossoneri possono blindare la qualificazione con una vittoria mentre i bianconeri vogliono mantenere il vantaggio su ... onefootball.com Il calcio non si ferma, e nemmeno la redazione. Ricaricati in pausa pranzo! Clicca play per il Notiziario delle 12:00 sulla Serie A e le notizie più lette a tinte bianconere. #audiozone #podcastjuve Ascolta ora - facebook.com facebook #GoncaloRamos Il #Milan fa concorrenza alla #Juve x.com