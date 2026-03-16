Mercato Napoli piano da 130-150 milioni per l’estate

Il Napoli ha preparato un piano di spesa tra i 130 e i 150 milioni di euro per il mercato estivo. La società sta programmando gli acquisti e le cessioni in vista della prossima stagione, mantenendo l’obiettivo di rafforzare la rosa e competere ai massimi livelli. La strategia delle operazioni di mercato sarà definita nei prossimi mesi, con attenzione alle esigenze tecniche e finanziarie del club.

Il Napoli continua a pianificare il proprio percorso con l’ambizione di restare stabilmente ai vertici del calcio italiano. Il progetto della società azzurra punta infatti a costruire una squadra capace di competere ogni stagione per i traguardi più importanti, mantenendo il club nel gruppo delle grandi della Serie A. Secondo quanto riportato da Il Mattino, la base tecnica costruita negli ultimi mesi aveva tutte le caratteristiche per restare in corsa nella lotta al titolo. Il quotidiano sottolinea infatti che “De Laurentiis ha allestito anche quest’anno una squadra che poteva, tranquillamente, lottare per lo scudetto con l’Inter e il Milan”. Naturalmente il rendimento di una stagione non dipende solo dal valore sulla carta. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Mercato Napoli, piano da 130-150 milioni per l’estate Articoli correlati Napoli, niente mercato da 150 milioni! Strategia chiara per l’estate: riscatto di questi due giocatori e piano definito per i nuovi acquisti. UltimissimeNapoli, niente mercato da 150 milioni! Strategia chiara per l’estate: riscatto di questi due giocatori e piano definito per i nuovi acquisti. Leggi anche: Il Mattino: “Napoli, in arrivo altro mercato da record per Conte. Pronti 130 milioni” Mercato NapoliBomba di Romano! Top Player in Arrivo Contenuti e approfondimenti su Mercato Napoli Temi più discussi: Napoli, riapre parzialmente il mercato di Via Metastasio; Calciomercato Napoli, Joao Gomes e Mittelstadt nel mirino: il piano di Manna per svecchiare la rosa; Napoli, la rivoluzione gentile parte dal nuovo patto su panchina e mercato; Champions decisiva per i riscatti di Hojlund e Alisson Santos: il piano del Napoli. Napoli, non ci sarà un calciomercato da 150 milioni in estate! Strategia chiara, ecco cosa succederà nella prossima finestra dei trasferimentiNapoli, non ci sarà un calciomercato da 150 milioni in estate! Strategia chiara, ecco cosa succederà nella prossima finestra dei trasferimenti Il Napoli e il mercato: un binomio che nella prossima est ... calcionews24.com Napoli, la nuova strategia di mercato per il riscatto di Elmas: ecco il piano di ADLL’edizione odierna de Il Corriere Dello Sport si è soffermata sulla possibilità di vedere Elijf Elmas all’ombra del Vesuvio anche nelle prossime stagioni. Il centrocampista macedone, infatti, è molt ... gonfialarete.com Napoli, Singo torna nei radar per il mercato estivo Il Napoli inizia a guardare alla prossima sessione estiva di calciomercato con l’obiettivo di rafforzare la rosa con profili funzionali al progetto tecnico di Antonio Conte. Già nel mercato invernale il club azzurro a - facebook.com facebook #napoli, #incendio al #mercato Metastasio di Fuorigrotta: sopralluogo degli Assessori Armato e De Iesu per la riapertura x.com