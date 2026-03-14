Antropova schiacciatrice con l’Italia! Velasco lancia il nuovo schema tattico con Egonu opposto | Solo il doppio cambio un peccato

L’Italia di volley femminile ha vinto le ultime due edizioni della Nations League, conquistato l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e dominato i Mondiali 2025. La squadra ha recentemente presentato Antropova, nuova schiacciatrice, mentre il tecnico Velasco ha annunciato un nuovo schema con Egonu come opposto. Durante le partite, Velasco ha criticato il doppio cambio, definendolo un peccato.

L’Italia ha dominato le ultime due stagioni di volley femminile a livello internazionale, conquistando la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, vincendo i Mondiali 2025 e alzando al cielo la Nations League per due edizioni consecutive. La nostra Nazionale è stata semplicemente impeccabile ed è forte di una striscia aperta di 36 affermazioni consecutive in incontri ufficiali, a ulteriore riprova dell’enorme caratura tecnica raggiunta da questo gruppo. I sigilli conseguiti al tie-break contro Brasile e Turchia tra semifinale e atto conclusivo dell’ultima rassegna iridata hanno certificato lo spessore agonistico di un gruppo che ha già scritto la storia e che guarda al futuro con ottimismo, tra gli Europei 2026, i Mondiali 2027 e le Olimpiadi di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it

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