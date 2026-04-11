Milan Allegri svela nel pre gara | Dobbiamo sbagliare poco dal punto di vista tecnico Leao? Da centravanti fa sempre ottimi movimenti

Nel pre gara di Milan Udinese, l’allenatore del club rossonero ha parlato ai microfoni di Dazn, sottolineando l’importanza di ridurre gli errori tecnici. Ha commentato anche le qualità del centravanti, evidenziando i movimenti efficaci di Leao in quella posizione. La sfida si disputerà a San Siro, e l’allenatore ha analizzato alcuni aspetti tattici della partita prima del fischio d’inizio.

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