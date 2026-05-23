Nove atleti qualificati ai nazionali, tutti provenienti da una squadra di judo di dimensioni ridotte. La competizione si è svolta a Cesena, dove hanno conquistato medaglie d'oro. La squadra ha battuto avversari provenienti da grandi centri di judo, dimostrando compattezza e determinazione. Gli atleti premiati sono stati i vincitori delle rispettive categorie, senza ulteriori dettagli sui nomi. La competizione si è conclusa con un successo per la squadra più piccola.

? Punti chiave Come ha fatto una squadra così piccola a battere i grandi centri?. Chi sono gli atleti che hanno vinto le medaglie d'oro?. Quale strategia tecnica ha permesso di qualificare quasi tutti i presenti?. Dove si terranno le prossime sfide per i nove qualificati?.? In Breve 9 atleti su 11 schierati a San Giovanni in Persiceto ottengono la qualificazione.. Staff tecnico guidato da Michael Zoffoli, Raffaella Molari e Vladimiro Burioli coordina i successi.. Linda Fabbri, Samuele Romagnoli, Xenia Sarabia, Marco Brandolini e Riccardo Santoro conquistano l'oro.. Il club raggiunge il sesto posto generale nonostante la rosa ridotta di soli 11 atleti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Judo Kodokan: 9 qualificati ai nazionali, Cesena brilla sul tatami

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