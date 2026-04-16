LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | si comincia! Subito Andrea Carlino sul tatami di Tbilisi

Oggi si apre la rassegna di judo ai campionati europei del 2026, con la prima sessione di gare a Tbilisi. La competizione inizia con la partecipazione di un atleta italiano, che affronta nei -60 kg uno sfidante sloveno. La diretta continua con aggiornamenti sugli incontri e le evoluzioni del torneo, offrendo uno sguardo immediato sui combattimenti in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.01 Si comincia subito con un azzurro in scena. Sarà Andrea Carlino a esordire nei -60 kg, opposto allo sloveno Gal Blazic 08.00 Si comincia sui tatami di Tbilisi! 07.58 Nei -66 kg, invece, saranno due gli azzurri in gara: Elios Manzi e Valerio Accogli. Pur non partendo tra i principali candidati al titolo, entrambi avranno l’opportunità di giocarsi le proprie carte senza particolari pressioni, cercando di inserirsi come possibili outsider e sorprendere avversari più quotati. 07.57 Sul fronte maschile, l’Italia si presenta con tre atleti distribuiti tra -60 kg e -66 kg. Nei -60 kg Andrea Carlino è atteso da un tabellone particolarmente impegnativo: superato l’esordio contro Gal Blazic, potrebbe trovarsi di fronte uno dei favoriti, il numero due del ranking mondiale Aghayev.🔗 Leggi su Oasport.it

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