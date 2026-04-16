LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | Giuffrida sul tatami cresce l’attesa per Scutto!

Durante le gare degli Europei di judo del 2026, si sono registrati aggiornamenti in tempo reale. Una atleta è scesa sul tatami, mentre si intensificava l’attesa per un’altra. A un certo punto, è stato assegnato un secondo shido a un concorrente, e una sfida tra due judoka è passata al golden score su un secondo tatami.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.14 Arriva il secondo shido per Leiva Sanchez. 10.13 Sul tatami 2 va al golden score la sfida tra Leiva Sanchez e Van Krevel. La spagnolo ha all’attivo uno shido, mentre l’olandese due. 10.12 Questo il tabellone dei -66 kg: Pool A FIN Luukas SAHA – ARM Davit ABRAHAMYAN Pool B FRA Daikii BOUBA – RUS Abdullakh PARCHIEV Pool C FRA Walide KHYAR – MDA Radu IZVOREANU Pool D RUS Murad CHOPANOV – AZE Turan BAYRAMOV 10.10 Bayramov piazza un ottimo attacco proprio sul gong, trovando uno yuko. L’azero batte Manzi ed accede ai quarti. 10.10 Secondo shido per Bayramov 10.09 Resiste la parità quando si entra nell’ultimo minuto 10.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida sul tatami, cresce l’attesa per Scutto! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: attesa per Manzi, Giuffrida e Scutto, eliminati Carlino ed Accogli LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: subito Assunta Scutto e Odette GiuffridaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Campionati europei di judo 2026 a Tbilisi: programma, la squadra dell'Italia e dove vedere le gare; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: subito Assunta Scutto e Odette Giuffrida; Europei Judo 2026: calendario, orari e dove vedere gli azzurri in TV e streaming; Europei di Judo 2026 a Tbilisi: Italia con 18 azzurri, Bellandi sogna uno storico Triplete. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: subito Assunta Scutto e Odette GiuffridaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei ... oasport.it Calendario Europei judo 2026: programma, orari, tv, streamingDa giovedì 16 a domenica 19 aprile si terranno a Tbilisi i Campionati Europei di judo 2026, primo grande evento internazionale della stagione con in palio ... oasport.it " MEMORIAL OLINDO BOSCOLO MARCHI " Per la nostra scuola e’ un onore poter ricordare il nostro grande maestro OLINDO BOSCOLO MARCHI con un memorial a lui dedicato! Il judo era la sua grande passione e l’ha trasmessa a tutti noi! Sappiamo quant - facebook.com facebook