Durante il Mondiale, l’attaccante canadese ha mostrato miglioramenti nelle prestazioni, portando a un aumento della produzione realizzativa. La sua attività in campo è stata paragonata a quella di un altro attaccante della squadra, con numeri simili. La partecipazione al torneo ha attirato l’attenzione su di lui, sollevando discussioni sul suo ruolo nel futuro della squadra. La sua crescita in questa competizione potrebbe influenzare le decisioni sulla sua permanenza o su eventuali strategie di mercato.

? Punti chiave Come può il Mondiale cambiare il futuro di David in Juventus?. Perché la produzione realizzativa del canadese è simile a quella di Vlahovic?. Chi sta valutando il possibile trasferimento del giocatore in Premier League?. Come influenzeranno le scelte di Spalletti il ciclo bianconero nel 2026?.? In Breve David ha segnato 8 reti in 45 presenze totali con la Juventus.. Produzione realizzativa identica a Vlahovic nonostante 1.201 minuti di gioco in più.. Yildiz e McKennie superano il canadese con rispettivamente 11 e 9 gol.. L'Aston Villa monitora il giocatore dopo le prestazioni con il Lille.. Il ventiseienne Jonathan David punta a riscattare la propria immagine con la maglia del Canada durante i Mondiali, cercando di trasformare una stagione turinese finora caratterizzata da troppi momenti di stasi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jonathan David: il riscatto mondiale per uscire dal buio in Juve

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Jonathan David rigore sbagliato

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