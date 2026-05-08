Dal buio alla luce Andrea Betti racconta il riscatto costruito tra lavoro e sacrifici

Un racconto che parla di un cammino di riscatto attraverso momenti difficili, in cui il lavoro e i sacrifici hanno giocato un ruolo centrale. La storia si svolge tra ostacoli economici e impegno personale, portando alla luce un percorso di crescita e rinascita. L’esperienza di vita viene condivisa come esempio di come la determinazione possa guidare verso un nuovo inizio.

Roma, 8 maggio – Una storia personale che attraversa difficoltà economiche, sacrifici e percorsi di riscatto per trasformarsi in una riflessione sul valore della determinazione e del lavoro. Si intitola “ Dal buio alla luce. La mia storia tra lavoro, sacrificio e passione ” (Gambini Editore) il volume autobiografico scritto da Andrea Betti che ripercorre il percorso umano e professionale dell’autore, dalle difficoltà dell’infanzia fino alla costruzione della propria attività imprenditoriale. Un racconto dal forte impatto visivo e narrativo, capace di muoversi con la forza visiva di un film, attraverso immagini e ricordi che attraversano le tappe principali della vita dell’autore.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Notizie correlate

Leggi anche: Lisa Vittozzi, dal buio alla luce

Dal lavoro in campo alla vita in trasferta, la tennista racconta un equilibrio fatto di intensità e leggerezzaPer Jasmine Paolini, Roma è molto più di una tappa in calendario: è un luogo speciale, carico di ricordi e sensazioni che tornano ogni volta diverse.