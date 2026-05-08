Dal buio alla luce Andrea Betti racconta il riscatto costruito tra lavoro e sacrifici

Da cdn.ilfaroonline.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un racconto che parla di un cammino di riscatto attraverso momenti difficili, in cui il lavoro e i sacrifici hanno giocato un ruolo centrale. La storia si svolge tra ostacoli economici e impegno personale, portando alla luce un percorso di crescita e rinascita. L’esperienza di vita viene condivisa come esempio di come la determinazione possa guidare verso un nuovo inizio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 8 maggio – Una storia personale che attraversa difficoltà economiche, sacrifici e percorsi di riscatto per trasformarsi in una riflessione sul valore della determinazione e del lavoro. Si intitola “ Dal buio alla luce. La mia storia tra lavoro, sacrificio e passione ” (Gambini Editore) il volume autobiografico scritto da Andrea Betti che ripercorre il percorso umano e professionale dell’autore, dalle difficoltà dell’infanzia fino alla costruzione della propria attività imprenditoriale. Un racconto dal forte impatto visivo e narrativo, capace di muoversi con la forza visiva di un film, attraverso immagini e ricordi che attraversano le tappe principali della vita dell’autore.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Notizie correlate

Leggi anche: Lisa Vittozzi, dal buio alla luce

Dal lavoro in campo alla vita in trasferta, la tennista racconta un equilibrio fatto di intensità e leggerezzaPer Jasmine Paolini, Roma è molto più di una tappa in calendario: è un luogo speciale, carico di ricordi e sensazioni che tornano ogni volta diverse.

Cerca altre news e video sullo stesso tema.