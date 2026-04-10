Domenica 12 aprile, Niscemi affronta in trasferta il Giarre in una partita decisiva per concludere al meglio la stagione. La squadra cerca di ottenere una vittoria che possa migliorare la posizione in classifica e mettere fine a un periodo difficile. La sfida si svolge in un momento in cui ogni risultato può fare la differenza per il prosieguo del campionato.

La sfida di domenica 12 aprile vede il Niscemi impegnato in trasferta contro il Giarre, con l’obiettivo di chiudere il percorso stagionale nel migliore dei modi. La squadra guidata da Fabio Comandatore affronta un contesto complesso, cercando di trasformare una trasferta impegnativa in un punto di svolta per il proprio rendimento tecnico. Il riscatto necessario per i gialloverdi dopo le recenti sconfitte. Per la formazione niscemese, la 28^ giornata di Eccellenza rappresenta un momento cruciale per interrompere una sequenza negativa che ha frenato il gruppo nelle ultime apparizioni. I risultati delle due precedenti sfide, concluse con la sconfitta contro il Mazzarrone e quella contro l’Atletico Viagrande, hanno creato un clima di incertezza che il club intende superare immediatamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Niscemi, missione riscatto al Giarre: serve il colpo per uscire dal tunnel

L’OraSì premiata dalla maggiore aggressività. Raggisolaris, come uscire dal tunnel?Il derby del PalaCosta ha detto tanto sul futuro di OraSì e Tema Sinergie, che, classifica alla mano, potrebbero anche affrontarsi ad inizio maggio...

Serie A2. Estra, margine d’errore sempre più ridotto. A Cremona per provare a uscire dal tunnelÈ difficile trovare una spiegazione al momento che sta attraversando l’Estra Pistoia, anche perché la situazione dura ormai da troppo tempo per poter...