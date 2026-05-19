Al termine della decima tappa del Giro d’Italia 2026, una cronometro individuale tra Viareggio e Massa, Jonas Vingegaard ha dichiarato di essere soddisfatto della sua prestazione, anche se avrebbe preferito indossare la Maglia Rosa. Tuttavia, si trova ancora in una posizione favorevole nella classifica generale. La sua performance non ha rispecchiato le aspettative, né quelle del corridore né quelle del team Visma | Lease a Bike, e le sue parole sono state accompagnate da un commento di circostanza sulla gara.

Non è stato il Vingegaard che ci aspettavamo e probabilmente, nonostante qualche dichiarazione di circostanza, non era neanche quello che si aspettava Jonas o il Team Visma Lease a Bike al termine della cr onometro individuale da Viareggio a Massa valida come decima tappa del Giro d’Italia 2026. Tredicesimo, staccato da Arensman e a 27” dalla Maglia Rosa di Eulalio, che sulla carta doveva riuscire a conquistare oggi. Le parole del danese ai microfoni Rai: “Sono contento che sia finita ed ormai è alle mie spalle. Una crono così lunga non è quella che preferisco, a volte bisogna combattere anche nelle cronometro e ce l’ho fatta bene. Non ho perso troppo tempo da Arensman ed altri rivali, anzi su altri ho guadagnato”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jonas Vingegaard: “Posso essere soddisfatto. Volevo la Maglia Rosa, ma sono in ottima posizione”

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