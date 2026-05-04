Giro d’Italia 2026 | i favoriti Jonas Vingegaard destinato a dominare? Giulio Pellizzari punta al podio

Da oasport.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A pochi giorni dalla partenza del Giro d’Italia 2026, previsto dalla Bulgaria, si fanno i primi nomi dei principali favoriti. Tra questi, il danese Jonas Vingegaard si presenta come uno dei possibili protagonisti della corsa, mentre il ciclista italiano Giulio Pellizzari punta a ottenere un buon risultato e raggiungere il podio. La competizione si avvicina e i pronostici si fanno più concreti, con gli appassionati pronti a seguire le tappe che si annunciano combattute.

Siamo entrati ormai nella settimana che porta all’attesissimo via dalla Bulgaria per il Giro d’Italia 2026. L’edizione numero 109 della Corsa Rosa è vicinissima alla Grande Partenza e lo spettacolo sta per iniziare: andiamo a scoprire nel dettaglio i favoriti che ambiscono alla Maglia Rosa a Roma. Non si può non partire da Jonas Vingegaard. Il danese ha cambiato le carte in tavola, dopo una  vita  dedicata sempre e solo al Tour de France ha deciso di venire nel Bel Paese per cercare il Trofeo Senza Fine. Il capitano della Visma Lease a Bike parte sicuramente dalla prima fila in griglia di partenza, forse con anche un po’ di distacco rispetto ai rivali.🔗 Leggi su Oasport.it

giro d8217italia 2026 i favoriti jonas vingegaard destinato a dominare giulio pellizzari punta al podio
© Oasport.it - Giro d’Italia 2026: i favoriti. Jonas Vingegaard destinato a dominare? Giulio Pellizzari punta al podio

Notizie correlate

Leggi anche: Milano-Torino 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. L’Italia punta su Giulio Pellizzari

Giro d’Italia 2026: Giulio Pellizzari tra obiettivo podio ed esame da capitanoCresce l’attesa per il Giro d’Italia 2026 che scatterà venerdì 8 maggio dalla Bulgaria.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Giro d'Italia 2026, la startlist in aggiornamento: dopo Almeida dà forfait anche Carapaz; La startlist provvisoria: Vingegaard, Pellizzari, Ganna, Ciccone, Milan, Bernal; Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito, Pellizzari e Ciccone all’attacco; Startlist Giro d’Italia 2026, l’elenco dei partecipanti provvisorio.

jonas vingegaard giro d italia 2026Giro d’Italia 2026: i favoriti. Jonas Vingegaard destinato a dominare? Giulio Pellizzari punta al podioSiamo entrati ormai nella settimana che porta all'attesissimo via dalla Bulgaria per il Giro d'Italia 2026. L'edizione numero 109 della Corsa Rosa è ... oasport.it

jonas vingegaard giro d italia 2026Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Forfait di Lorenzo FortunatoL'edizione numero 109 del Giro d'Italia di ciclismo su strada si correrà dall'8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà a ... oasport.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.