Giro d’Italia 2026 | i favoriti Jonas Vingegaard destinato a dominare? Giulio Pellizzari punta al podio

A pochi giorni dalla partenza del Giro d’Italia 2026, previsto dalla Bulgaria, si fanno i primi nomi dei principali favoriti. Tra questi, il danese Jonas Vingegaard si presenta come uno dei possibili protagonisti della corsa, mentre il ciclista italiano Giulio Pellizzari punta a ottenere un buon risultato e raggiungere il podio. La competizione si avvicina e i pronostici si fanno più concreti, con gli appassionati pronti a seguire le tappe che si annunciano combattute.

Siamo entrati ormai nella settimana che porta all’attesissimo via dalla Bulgaria per il Giro d’Italia 2026. L’edizione numero 109 della Corsa Rosa è vicinissima alla Grande Partenza e lo spettacolo sta per iniziare: andiamo a scoprire nel dettaglio i favoriti che ambiscono alla Maglia Rosa a Roma. Non si può non partire da Jonas Vingegaard. Il danese ha cambiato le carte in tavola, dopo una vita dedicata sempre e solo al Tour de France ha deciso di venire nel Bel Paese per cercare il Trofeo Senza Fine. Il capitano della Visma Lease a Bike parte sicuramente dalla prima fila in griglia di partenza, forse con anche un po’ di distacco rispetto ai rivali.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026: i favoriti. Jonas Vingegaard destinato a dominare? Giulio Pellizzari punta al podio Notizie correlate Leggi anche: Milano-Torino 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. L’Italia punta su Giulio Pellizzari Giro d’Italia 2026: Giulio Pellizzari tra obiettivo podio ed esame da capitanoCresce l’attesa per il Giro d’Italia 2026 che scatterà venerdì 8 maggio dalla Bulgaria. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Giro d'Italia 2026, la startlist in aggiornamento: dopo Almeida dà forfait anche Carapaz; La startlist provvisoria: Vingegaard, Pellizzari, Ganna, Ciccone, Milan, Bernal; Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Vingegaard favorito, Pellizzari e Ciccone all’attacco; Startlist Giro d’Italia 2026, l’elenco dei partecipanti provvisorio. Giro d’Italia 2026: i favoriti. Jonas Vingegaard destinato a dominare? Giulio Pellizzari punta al podioSiamo entrati ormai nella settimana che porta all'attesissimo via dalla Bulgaria per il Giro d'Italia 2026. L'edizione numero 109 della Corsa Rosa è ... oasport.it Startlist Giro d’Italia 2026: tutti i partecipanti. Forfait di Lorenzo FortunatoL'edizione numero 109 del Giro d'Italia di ciclismo su strada si correrà dall'8 al 31 maggio 2026: si partirà da Nessebar, in Bulgaria, e si arriverà a ... oasport.it GIRO IN TV, IO GUARDO EUROSPORT Nonostante prevalga il timore di una corsa già indirizzata in favore di Jonas Vingegaard, c'è grande curiosità per il 109° Giro d'Italia, al via venerdì prossimo da Nessebar, in Bulgaria. A pochi giorni dalla Grande Partenz - facebook.com facebook Visma | Lease a Bike has named its seven lieutenants for Giro d’Italia 2026, with Jonas Vingegaard leading the charge. Edoardo Affini could miss the squad’s plans, while Sepp Kuss, Wilco Kelderman, Davide Piganzoli and others are confirmed to support on x.com