Jodar e Landaluce quando la Spagna sforna talenti | Sinner a Parigi occhio a quei due

Da gazzetta.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il torneo di Roland Garros, assente il campione in carica, gli appassionati spagnoli si concentrano su due giovani talenti emergenti. Jodar e Landaluce sono considerati i principali rappresentanti del tennis spagnolo tra i qualificati, con attenzione rivolta alle loro prestazioni sul campo. La partecipazione di questi atleti sottolinea la presenza di nuovi talenti nel circuito, mentre i fan aspettano di vedere come si comporteranno in assenza di Alcaraz.

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La leva tennistica del 2006 della Spagna è un futuro già presente. Rafa Jodar e Martin Landaluce, entrambi di madrid, infiammano la fantasia di una nazione inesauribile quando si tratta di sfornare talenti. Nel calcio come nel tennis. E non solo. Da quelle parti non hanno nemmeno fatto in tempo a disperarsi per il ritiro di Nadal che già avevano in casa uno dei due più forti giocatori al mondo, Carlos Alcaraz, che sembra un veterano (ha già vinto 7 Slam.) ma ha soltanto 23 anni. Adesso, eccone altri due: giovanissimi, affamati, forti, già pronti a lottare con i migliori. Come hanno dimostrato agli Internazionali d'Italia, entrambi approdati ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Jodar e Landaluce, quando la Spagna sforna talenti: Sinner, a Parigi occhio a quei due
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