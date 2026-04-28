Rafael Jodar ha vinto il suo match all'Atp di Madrid con una prestazione convincente contro Kopriva, battendolo in due set. Ora si prepara ad affrontare Sinner nei quarti di finale del torneo.

Super prestazione di Rafael Jodar, che trionfa su Kopriva in due set. Affronterà Sinner ai quarti di finale dell'Atp di Madrid.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Occhio Sinner: Jodar devastante contro Kopriva all'Atp di Madrid

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