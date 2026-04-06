Rafael Jodar e Martin Landaluce | i giovani prospetti della Spagna sono per ora migliori di quelli dell’Italia

Recentemente il tennis italiano ha raggiunto un risultato significativo con quattro giovani talenti nati negli anni 2000 che si sono inseriti nella top-20 mondiale. Tra questi ci sono Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Nel frattempo, tra le promesse della Spagna, Rafael Jodar e Martin Landaluce si sono distinti come i prospetti più promettenti, con i loro risultati che attualmente superano quelli dei loro coetanei italiani.

Non è tutto oro quello che luccica. Il tennis italiano ha recentemente celebrato un traguardo di grande rilievo: quattro giocatori nati negli anni 2000 in top-20, ovvero Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Un dato che certifica la qualità del vertice azzurro, ma che, a un’analisi più approfondita, evidenzia anche una criticità evidente: la mancanza, allo stato attuale, di un ricambio generazionale immediatamente competitivo. Il problema emerge con chiarezza osservando la fascia Under 21. I due profili più monitorati, Federico Cinà e Jacopo Vasamì (entrambi classe 2007), stanno incontrando difficoltà nel consolidare i progressi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rafael Jodar e Martin Landaluce: i giovani prospetti della Spagna sono (per ora) migliori di quelli dell’Italia ATP Marrakech 2026, Rafael Jodar in semifinale, sorpresa TrungellitiFinisce negli archivi questa giornata di incontri valida per l’ATP 250 di Marrakech. Pronostico e quote Rafael Jodar – Camilo Ugo Carabelli, semifinale Marrakech 04-04-2026Rafael Jodar e Camilo Ugo Carabelli saranno i protagonisti nella seconda seminale che inizierà dopo la fine del match tra Darderi e Trungelliti. Temi più discussi: Dove può arrivare Rafael Jodar, il matematico spagnolo che impressiona anche a Marrakesh?; Pronostico Alexandre Muller - Rafael Jodar - ATP Marrakech; Giovani spagnoli crescono: prime semifinali ATP per Jodar e Merida - LiveTennis.it; Pronostico Marco Trungelliti - Rafael Jodar - Quote & Statistiche - 5 aprile 2026, ATP Marrakech, ATP. Jodar vince l'Atp Marrakech: Trungelliti si ferma in finale. HIGHLIGHTSRafael Jodar diventa il primo teenager a vincere un titolo Atp nel 2026. Il 19enne spagnolo ha trionfato all'Atp 250 di Marrakech, battendo in finale l’argentino Marco Trungelliti con un netto 6-3, 6- ... sport.sky.it ATP Marrakech 2026, Rafael Jodar in semifinale, sorpresa TrungellitiFinisce negli archivi questa giornata di incontri valida per l’ATP 250 di Marrakech. Sulla terra rossa marocchina, Luciano Darderi non è neppure sceso in ... oasport.it La terra comincia a lasciare il segno Rafael Jodar vola fino al n.57: il salto arriva grazie al titolo conquistato a Marrakech. Yuliia Starodubtseva continua a scalare: la finale raggiunta a Charleston la porta al nuovo best ranking, n.53. x.com La terra comincia a lasciare il segno Rafael Jodar vola fino al n.57: il salto arriva grazie al titolo conquistato a Marrakech. Yuliia Starodubtseva continua a scalare: la finale raggiunta a Charleston la porta al nuovo best ranking, n.53. facebook