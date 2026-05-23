Paura per Jessica Morlacchi | l' ex vincitrice del GF costretta a operarsi I dettagli

Jessica Morlacchi è stata sottoposta a un intervento chirurgico programmato. L’operazione, di natura importante e delicata, si è svolta senza complicazioni. La cantante, ex vincitrice del Grande Fratello, si trovava in ospedale per l’intervento, che era stato pianificato da tempo. Nessuna emergenza legata a condizioni di salute improvvise. La notizia è stata confermata dai rappresentanti dell’artista, che ha già lasciato la struttura sanitaria.

Fortunatamente nulla di grave, bensì un intervento (comunque importante e delicato) programmato da tempo. Si sta parlando di Jessica Morlacchi, talentuosa cantante (ex Gazosa) ormai volto noto dei salotti televisivi nonché vincitrice del Grande Fratello nel 2025 (quando al timone c'era ancora. 🔗 Leggi su Today.it

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