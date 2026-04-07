Il Grande Fratello VIP sta attirando molte attenzioni tra gli italiani, con diverse discussioni sul web. Tra i protagonisti di questa edizione c’è Ibiza Altea, modella italo-americana già nota per la sua partecipazione a un reality internazionale. Recentemente, Ibiza Altea ha fatto un commento che ha coinvolto due altre persone, Jessica Morlacchi e Helena Prestes, scatenando ulteriori discussioni tra i fan del programma.

Il Grande fratello vip è tra i programmi che stanno facendo più discutere gli italiani. Tra le protagoniste di questa edizione vi è Ibiza Altea, la modella italo-americana conosciuta in Italia per la sua passata partecipazione a Too hot to handle. In queste ore, la donna è finita al centro dell'attenzione per un commento fatto su due ex gieffine. Ibiza Altea ha fatto la seguente constatazione: “Si ricordano più di Helena Prestes che di Jessica Morlacchi", ricordando la loro edizione dove il lancio del bollitore fu grande protagonista. La donna ha fatto intendere che la modella brasiliana avrebbe meritato la vittoria del Grande fratello al posto della cantante romana. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande fratello vip, Ibiza Altea tira in ballo Jessica Morlacchi e Helena Prestes: il commento

Bestemmia di Ibiza Altea al Gf Vip, Adinolfi si scaglia contro Pier Silvio Berlusconi e tira in ballo GasparriMario Adinolfi si è scagliato contro Pier Silvio Berlusconi commentando il caso di una presunta bestemmia pronunciata al Grande Fratello Vip dalla...

Grande Fratello Vip, Ibiza Altea a rischio squalifica: svelato il motivoIl Grande Fratello Vip sta tenendo alta l'attenzione degli italiani che ogni giorno seguono le vicende degli inquilini su Mediaset Extra, il canale...

Temi più discussi: Grande Fratello VIP: Tutti contro Ibiza Altea Video; Gf Vip, Ibiza Altea contro tutti: la frase 'incriminata' e lo scontro. Cosa è successo; Gf Vip, Ibiza Altea si scusa ma le donne non la perdonano: va al televoto; Liti al GF Vip, Ibiza Altea accusata di razzismo: A noi ci avrebbero squalificate.

Chi è l’eliminato del Grande Fratello Vip 2026, puntata 7 aprile | Marco Berry favorito per l’addioChi è l'eliminato della puntata del Grande Fratello Vip 2026 di oggi: Marco Berry rischia più di Ibiza Altea e Antonella Elia. ilsussidiario.net

Grande Fratello Vip sondaggi televoto su Antonella Ibiza e MarcoGrande Fratello Vip, televoto decisivo tra Antonella, Ibiza e Marco Chi rischia di uscire dal Grande Fratello Vip nella puntata di domani, 7 aprile 20 ... assodigitale.it

“Eravamo gasatissimi, facevamo l’amore diciotto volte al giorno". Daniele Iaia parla per la prima volta della rottura con Ibiza Altea. Cosa ha rivelato sul loro rapporto - facebook.com facebook

GF, IBIZA ALTEA A RENATO:SONO PIÙ ATTRATTA DAL TUO PROFUMO DEL CAZZO:VIDEO-CARUSO,FAGNANI,FIORDELISI x.com