Nella rete Grobac entra anche la biblioteca dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Grosseto. La Commissione della rete ha approvato l’ingresso della nuova struttura, che ora fa parte delle 38 entità collegate. La biblioteca sarà accessibile attraverso la piattaforma digitale di Grobac, rendendo più semplice la consultazione dei materiali.

La Rete Grobac fa 38. È stato, infatti, dalla Commissione della Rete Grobac l’ingresso della nuova Biblioteca dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Grosseto. "Accogliamo con grande piacere l’ingresso di questa biblioteca di settore – dice il presidente della Commissione di Rete Grobac, Emiliano Rabazzi –, che diventa un’ulteriore porta di accesso all’enorme patrimonio librario della nostra Rete, diffuso su tutto il territorio e costituente, di fatto, una grande biblioteca capillarmente distribuita in tutta la provincia". La Biblioteca dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è in fase di allestimento e presto sarà inaugurata nei locali dell’Ordine, in via Tripoli 159, a Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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