Un anno e mezzo dopo essersi incontrati nella casa del Grande Fratello nel 2024, Helena Prestes e Javier Martinez continuano a vivere una relazione caratterizzata da momenti di distanza. La loro storia, spesso al centro dell’attenzione mediatica, non sembra aver portato a una piena vicinanza tra i due. Recentemente, un ex concorrente del reality ha commentato pubblicamente sulla situazione tra Helena e Javier, senza fornire dettagli specifici, ma evidenziando le difficoltà che attraversano come coppia.

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie più chiacchierate dello spettacolo italiano. I due stanno insieme da ormai un anno e mezzo dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello nel 2024. Da ormai due settimane la modella brasiliana ed il pallavolista argentino si trovano distanti. La 35enne di San Paolo è a New York per impegni di lavoro con la sua agenzia di moda mentre Javier Martinez ha preferito rimanere in Italia. In queste ore, il compagno di Helena Prestes ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok dove ha messo fine a qualsiasi speculazione in merito ad una possibile crisi. L'ex gieffino ha dichiarato senza tanti giri di parole: "Hele è a New York per lavoro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes e Javier Martinez ancora distanti: parla l’ex gieffino

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Helena e Javier Martinez distanti… ma l’amore resiste davvero

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