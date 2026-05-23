Jannik Sinner falso mito italiano? Cosa non torna

Corrado Augias è arrivato a definire Jannik Sinner “italiano riluttante”. Cosa non torna sul campione del momento? Jannik Sinner è uno degli sportivi italiani del momento. Probabilmente il più amato e in vista. Oltre che per le prodezze in campo, gli è stata anche assegnata l’aurea da bravo ragazzo, da atleta serio e disciplinato, abnegato al duro lavoro. Insomma, il tipico vicino della porta accanto ideale, fidanzato per la propria figlia desiderabile, figlio da ogni madre auspicabile. Tutti stereotipi italici insomma. Ma, mettendo da parte il lato tecnico, caratteriale e sportivo, di “italiano” questo campione cos’ha? Quando si rivolge al Capo dello Stato, lo chiama “Signor Mattarella“, anziché Presidente, segno di mancato riconoscimento della sua carica istituzionale. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

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Perché TUTTI i campioni scappano a Montecarlo (Non è per il lusso)

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