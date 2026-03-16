Kimi Antonelli e Jannik Sinner sono due giovani talenti italiani nati entrambi ad agosto, ma con cinque anni di differenza. Antonelli si è avvicinato alle corse, mentre Sinner si è dedicato al tennis. Entrambi hanno raggiunto risultati importanti nelle rispettive discipline e sono amici da tempo. La loro storia si intreccia nel panorama sportivo italiano, rappresentando due figure in crescita nel mondo dello sport.

Sono nati entrambi nel mese che l’Italia celebra come quello delle ferie, agosto, ma a cinque anni di distanza. Che non sono tanti in assoluto, ma di solito è difficile che si crei un’amicizia tra un quasi ventenne e uno che ne sta per compiere venticinque. Eppure lo sport ci regala il bellissimo rapporto tra Jannik Sinner, probabilmente lo sportivo italiano più famoso al mondo, e Kimi Antonelli, che al mondo sembra essersi affacciato da poco ma che con il trionfo sul circuito di Shanghai ha scritto una pagina di storia della Formula riportando dopo vent’anni un italiano sul gradino più alto del podio. Eppure i due hanno origini diverse anche se Sesto Pusteria e Bologna distano solo trecento chilometri. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Da Kimi Antonelli a Jannik Sinner, tra talento italiano e amicizia vera

Articoli correlati

Jannik Sinner trionfa a Indian Wells e dedica la vittoria a Kimi AntonelliIl campione italiano batte Daniil Medvedev in due set e celebra la rinascita della sua stagione, salutando il giovane talento della Formula 1:...

Jannik Sinner mette il trionfo a Indian Wells in secondo piano per ringraziare Kimi AntonelliJannik Sinner dopo il trionfo a Indian Wells ha celebrato Kimi Antonelli che nella stessa giornata ha vinto il suo primo Gran Premio di Formula 1 in...

KIMI ANTONELLI ABBRACCIA SINNER DOPO LA VITTORIA DELLE FINALS: IL VIDEO EMOZIONANTE.

Contenuti utili per approfondire Kimi Antonelli

Temi più discussi: Kimi Antonelli, cinque cose da sapere sul pilota più giovane di sempre a conquistare una pole position in F1; Perché Kimi Antonelli non corre con la Ferrari; Il record di Kimi Antonelli: in Cina diventa il più giovane di sempre a fare una pole in Formula 1; Kimi Antonelli, chi è il predestinato che ha rotto il digiuno italiano in F1 dopo 20 anni.

Da Kimi Antonelli a Jannik Sinner, tra talento italiano e amicizia veraDa Shanghai a Indian Wells il mondo ai piedi di due ragazzi che si scambiano complimenti per le reciproche vittorie ... panorama.it

Kimi Antonelli scrive a Jannik Sinner: il messaggio per la vittoria a Indian Wells, dopo la dedicaE' stata una domenica speciale per lo sport italiano. Al mattino, nella lontana Shanghai, Kimi Antonelli si è imposto nel GP della Cina, secondo ... oasport.it

Torna a Bologna dopo la vittoria in F1, Kimi Antonelli, che ha riportato il tricolore sul gradino più alto di una gara di Formula 1. Il 19enne ringrazia Jannik Sinner, per la dedica dopo aver conquistato il torneo Indian Wells, e racconta di aver ricevuto tra i tanti me - facebook.com facebook

Curiosità, sponsor e guadagni del 19enne bolognese Andrea Kimi Antonelli, che ha vinto il Gran Premio di Formula 1 in Cina x.com