Dopo il successo a Montecarlo, il tennista italiano ha partecipato a una conferenza stampa, dove ha parlato delle differenze tra le competizioni e ha condiviso il suo punto di vista sulla nazionalità. Ha affermato che nascere italiano rappresenta una fortuna e ha anticipato che il torneo di Madrid sarà diverso rispetto a quello appena concluso. Ha inoltre spiegato di concentrarsi più sui titoli che sulla posizione nel ranking ATP.

Jannik Sinner dopo il trionfo di Montecarlo si è soffermato in conferenza stampa su diversi aspetti legati al successo odierno, ma ha sottolineato ancora una volta di pensare a vincere i tornei più che al numero 1 nel ranking ATP. La scala di valori è chiara: Roland Garros e Wimbledon sono più importanti di qualsiasi altro obiettivo. L’importanza del successo di Montecarlo: “Vuol dire tanto per me, vuol dire che comunque sto facendo progressi in avanti, però anche per lui era il primo torneo su su terra, quindi sicuramente lui migliorerà d’ora in avanti. Madrid è un torneo un po’ diverso, perché comunque in altura è molto difficile giocare,...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner: “A Madrid sarà diverso. Nascere italiano è una fortuna”

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