Jannik Sinner e le alte temperature a Parigi | il vero avversario è il grande caldo per il n1 del mondo?

Notizia in breve

A Parigi, le alte temperature sono diventate un fattore determinante per il torneo di Roland Garros. La presenza di Jannik Sinner, numero uno del mondo, si svolge in condizioni di caldo intenso. La mancanza di Carlos Alcaraz, che si è ritirato, modifica i pronostici e le strategie dei giocatori. Le condizioni climatiche hanno influenzato le partite, con diversi incontri che si sono disputati sotto temperature elevate. Il caldo rappresenta un elemento di difficoltà per i partecipanti e la loro resistenza fisica.