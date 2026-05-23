Jannik Sinner e le alte temperature a Parigi | il vero avversario è il grande caldo per il n1 del mondo?
A Parigi, le alte temperature sono diventate un fattore determinante per il torneo di Roland Garros. La presenza di Jannik Sinner, numero uno del mondo, si svolge in condizioni di caldo intenso. La mancanza di Carlos Alcaraz, che si è ritirato, modifica i pronostici e le strategie dei giocatori. Le condizioni climatiche hanno influenzato le partite, con diversi incontri che si sono disputati sotto temperature elevate. Il caldo rappresenta un elemento di difficoltà per i partecipanti e la loro resistenza fisica.
L’assenza d i Carlos Alcaraz cambia completamente la prospettiva del Roland Garros 2026. Fuori il numero 2 del mondo, due volte campione a Parigi e protagonista della memorabile finale dello scorso anno vinta contro Jannik Sinner dopo aver annullato tre match-point, il grande favorito diventa inevitabilmente l’azzurro. Non soltanto per il ranking o per il peso specifico della sua stagione, ma per il livello di continuità mostrato negli ultimi mesi: cinque Masters 1000 già messi in bacheca nel 2026 raccontano meglio di qualsiasi statistica la superiorità espressa dal pusterese sul circuito. Eppure, avvicinandosi allo Slam parigino, il vero avversario di Jannik potrebbe non avere un volto umano, ovvero il caldo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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