Caldo eccessivo in Italia in arrivo temperature alte | Come in estate
Quest’anno, in Italia, le temperature si stanno alzando notevolmente, portando condizioni che ricordano l’estate. Con metà aprile ormai alle spalle, si registra un cambio netto tra il clima più mite e le giornate calde che stanno arrivando. Le previsioni indicano un aumento delle temperature, con valori che si avvicinano o superano quelli tipici della stagione estiva. Questo scenario sta interessando diverse regioni del paese.
Il giro di boa di metà aprile torna a segnare, anche quest’anno, un passaggio netto tra due stagioni opposte. Dopo giorni caratterizzati da un ritorno del freddo e dell’instabilità, con precipitazioni diffuse e perfino nevicate a quote medie sull’arco alpino, lo scenario meteorologico sull’Italia è pronto a cambiare radicalmente. All’orizzonte si intravede infatti una fase molto diversa, dominata da temperature in rialzo e cieli più sereni, tanto che qualcuno inizia già a parlare, con cautela, di una “simil-estate”. Prima però di archiviare definitivamente giacche e cappotti, gli esperti invitano alla prudenza. Nelle prossime ore, infatti, permarranno condizioni di instabilità su alcune aree del Paese, in particolare sul Nord-Est, lungo la fascia adriatica e nelle regioni meridionali.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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