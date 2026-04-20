Jannik Sinner si trova attualmente a Madrid, dove si sta preparando per il prossimo torneo del circuito Masters 1000. Il giocatore italiano ha espresso il desiderio di affrontare in futuro avversari di alto livello, menzionando in particolare il suo interesse a incontrare il tennista spagnolo al Roland Garros. Ha inoltre dichiarato di voler vincere contro i migliori e di sperare nella presenza di un avversario di rilievo nel suo percorso nel torneo parigino.

Jannik Sinner si trova in questi giorni a Madrid, per prepararsi in vista del quarto Masters 1000 stagionale (in programma sui campi in terra battuta della capitale spagnola) e anche per prendere parte alla cerimonia di premiazione dei prestigiosi Laureus Awards, dopo essere stato inserito nella lista dei candidati per la vittoria del premio di sportivo dell’anno nel 2025. “ Sono molto contento di essere qui. Sono orgoglioso del 2025 per il lavoro che il mio team ed io abbiamo svolto. Essere qui è un momento quasi unico, perché capita una volta l’anno e per essere nominato devi fare una stagione incredibile. Voglio godermi questo momento e questa serata perché nel tennis non ci si ferma mai, ma a volte fa bene farlo “, dichiara il numero 1 del tennis mondiale ai microfoni di Sky Sport.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - I valori di Jannik Sinner: “Spero Alcaraz ci sia al Roland Garros: voglio vincere contro i migliori”

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