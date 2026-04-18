Adriano Panatta, ex tennista italiano, ha espresso fiducia nelle capacità di Jannik Sinner, affermando che potrebbe ottenere risultati importanti sia a Roma che al Roland Garros. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un evento dedicato a iniziative benefiche di Banca Generali. Panatta ha sottolineato le potenzialità del giovane atleta, senza entrare in dettagli tecnici o analisi approfondite.

Parola di Adriano Panatta. A margine della presentazione di “ Banca Generali – Un Campione per Amico ” al Salone d’Onore del Coni, il campione di Roma e del Roland Garros del 1976 ha tracciato un quadro lucido del momento vissuto da Jannik Sinner, soffermandosi soprattutto sulle prospettive dell’altoatesino sulla terra battuta. Panatta parte da un confronto tra epoche, sottolineando quanto sia cambiato il peso specifico degli eventi nel circuito: “ Quando giocavo io, Roma era uno degli obiettivi più sentiti. Oggi resta un torneo particolare per un italiano, però il circuito è diventato molto più internazionale e ci sono tanti altri tornei importanti allo stesso modo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Adriano Panatta incorona Jannik Sinner: “Può vincere a Roma e il Roland Garros”

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